Oficial palestino é detido em Jerusalém O governo israelense proibiu nesta segunda-feira uma recepção que o encarregado de Assuntos de Jerusalém na Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Sari Nusseibeh, iria dar para comemorar a festa muçulmana Aid el-Fiter. Entre os convidados, o consul dos Estados Unidos e da França. Segundo fontes da polícia israelense, Nusseibeh foi detido por desacatar a ordem oficial de não celebrar a festa. A ordem foi dada pelo ministro da Segurança Interna de Israel, Uzi Landau. O veto foi feito por policiais israelenses no hotel Imperial, que fica em Jerusalém oriental, onde Nusseibeh iria receber diplomatas e personalidades. Segundo o prefeito de Jerusalém, Ehud Olmert, Nusseibeh trabalha para a OLP. Com isso, ele estaria indo contra o acordo de autonomia com Israel, de 1980, que proíbe o governo de Yasser Arafat de fazer qualquer atividade nesta cidade. O ministro do Gabinete palestino, Ziad Abu Zayyad, disse que Nusseibeh tem autorização e direito de celebrar este tipo de evento, já que é um representante da OLP. Um dos itens do acordo de Oslo, de 1993, é o reconhecimento mútuo entre o país e a OLP.