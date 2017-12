Oficial palestino é morto em explosão Um oficial de segurança palestino, Tayser Khattab, 52, foi morto em uma explosão neste sábado. O guarda-costas de Khattab foi seriamente ferido pela explosão. Oficiais palestinos disseram que Khattab foi assassinato. O palestino, que era diretor do Centro de Inteligência Palestina Chefe Amin al-Hindi, estava em seu carro, dirigindo para o trabalho, quando uma bomba explodiu. O carro foi dividido ao meio e várias partes do veículo voaram por causa da explosão. Oficiais palestinos disseram que a explosão foi provocada por uma bomba acionada por controle remoto. "Nossa primeira avaliação indica que um dispositivo foi colocada no carro e acionada remotamente", disse o coronel Mahmou Diab, da polícia palestina. Khattab também era integrante do Fatah, movimento pelo liderado por Yasser Arafat. O Exército de Israel não quis comentar o incidente.