Oficial palestino é morto por soldados israelenses Um oficial dos serviços de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) foi morto neste domingo por soldados israelenses na cidade cisjordaniana de Jenin, informou a segurança palestina. Segundo as fontes, o crime foi cometido por uma força israelense especial, que costuma atuar camuflada. Ela entrou em um edifício pertencente aos serviços de inteligência da ANP, disparando contra oficiais. Ainda não se sabe a identidade do palestino morto e se pertencia a alguma organização armada. Segundo outras fontes, a força do Exército israelense tinha cercado o edifício em uma tentativa de deter um ativista da Jihad Islâmica. O Exército israelense informou que investiga as circunstâncias do incidente.