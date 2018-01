Oficial russo é morto a tiros na Chechênia Um oficial russo e três agentes de segurança foram mortos a tiros por indivíduos não identificados em Grozny, capital da Chechênia, informou a agência de notícias Interfax, citando o major-general Ilya Shabalkin, porta-voz do governo russo na Chechênia. O soldado e os três agentes estavam patrulhando Leninsky, distrito de Grozny, na noite de sábado, quando pararam dois veículos e pediram os documentos dos passageiros. Um dos ocupantes apresentou o que parecia ser uma carteira falsa do ministério do interior. Quando o oficial estava voltando para seu carro, foi alvejado. Ele e outros três membros da patrulha morreram. As autoridades acreditam que um dos atiradores é Mashugov, que trabalharia para o grupo responsável pela última série de atentados terroristas na Rússia.