Oficial temia ser capturado Sequestrado ontem pelo Hamas depois do início do cessar-fogo de 72 horas na Faixa de Gaza, Hadar Goldin, de 23 anos, havia se apresentado ao Exército de Israel poucas semanas antes do lançamento da operação Limite Protetor. Na manhã que antecedeu a trégua na região, Goldin disse temer ser sequestrado pelo grupo militante islâmico, segundo o Exército.