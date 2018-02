OIT diz que Mianmar pode usar trabalho forçado na reconstrução A Organização Internacional do Trabalho (OIT) alertou na sexta-feira para o risco de o regime militar birmanês recorrer ao trabalho forçado, inclusive de menores, para a recuperação dos estragos provocados pelo ciclone Nargis. Há mais de uma década a OIT, uma agência da ONU, acusa a junta militar de Mianmar de obrigar moradores de aldeias a trabalharem em obras de infra-estrutura ou como carregadores do Exército. Também há preocupação com o recrutamento de menores no serviço militar. O regime da antiga Birmânia está sendo muito criticado pela relutância em permitir a entrada de trabalhadores humanitários depois do ciclone que deixou 134 mil mortos ou desabrigados em 2 de maio. Em relatório divulgado na sexta-feira, a OIT alertou para "o risco ampliado da incidência do trabalho forçado, do trabalho infantil, do tráfico humano e do trabalho de migrantes conforme as autoridades e indivíduos se derem conta da imensidão da tragédia". A OIT disse estar em contato com as autoridades de Mianmar para impedir que isso aconteça. O relatório foi entregue à Conferência Internacional do Trabalho, um evento anual, que reúne até 13 de junho em Genebra os 182 países da entidade. No sábado, uma comissão importante da OIT deve discutir o caso de Mianmar. "Da perspectiva da OIT, é importante assistir as comunidades, mas o trabalho de reconstrução deve ser feito de acordo com os padrões internacionais", disse à Reuters o representante da OIT em Yangon, Steven Marshall. Até agora, não houve relatos de trabalhos forçados depois do ciclone. "[Mas] não estamos dizendo que não está acontecendo", disse o funcionário. Mianmar extinguiu por decreto o trabalho forçado em 2000, e dois anos depois a OIT foi autorizada a abrir um escritório no país. A entidade disse no relatório anual que vítimas do trabalho forçado continuam sendo presas ou intimidadas quando tentam denunciar abusos, o que desestimula denúncias e distorce os dados oficiais. Uma ouvidoria criada em fevereiro de 2007 já registrou 89 denúncias. Seis jovens ativistas, condenados a 20 a 28 anos de prisão em 2007 por participarem da organização de um seminário sobre os direitos dos trabalhadores no 1o de Maio, continuam detidos, segundo o relatório da OIT.