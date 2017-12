OIT lança código de conduta para aids A Organização Mundial do Trabalho (OIT) vai lançar, na próxima segunda-feira, um código de conduta para as empresas sobre como tratar seus trabalhadores com aids. O anúncio ocorrerá durante a sessão especial da Assembléia Geral da ONU para debater o tema da aids, em Nova York. Segundo a OIT, cerca de 23 milhões de trabalhadores são portadores do vírus no mundo, e o código vai estabelecer regras de conduta para as empresas em relação aos empregados com aids. O código determina que os empregados infectados não podem ser discriminados; que devem ter acesso a tratamento adequado e apoio por parte da empresa. Algumas legislações nacionais já contam com esses dispositivos, mas em muitas partes do mundo os trabalhadores com aids não contam com qualquer proteção. "A aids reduz salário, produtividade, habilidade e experiência do trabalhador. Além disso, impõe altos custos às empresas e governos. Por essa razão, temos que tratar urgente da questão", afirma o diretor-geral da OIT, Juan Somavia.