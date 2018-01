Oito carros-bomba matam 2 civis e ferem 3 policiais no Iraque Oito carros-bomba explodiram na manhã de hoje ao leste de Bagdá, causando a morte de dois civis e ferindo três policiais, informaram à EFE fontes dos corpos de segurança. Três dos ataques foram lançados contra patrulhas policiais, e os outros cinco contra restaurantes e lojas comerciais populares, segundo o policial Salam Khatab. Ele acrescentou que esses atentados ocorreram em Al Rusafa, a zona leste Bagdá, separada do oeste pelo rio Tigre, que atravessa Bagdá de norte a sul. O policial havia assegurado que as forças de ordem e várias ambulâncias haviam sido mobilizadas em direção aos locais de detonação dos automóveis carregados com explosivos para transferir as vítimas aos hospitais. O fato de hoje ser um dia festivo em Bagdá fez com que o número de pessoas em lojas e restaurantes das áreas atingidas pelas explosões fosse muito menor que o habitual, por isso o total de vítimas não foi elevado.