Oito corpos são resgatados de mina de carvão colombiana As equipes de socorro concluíram na noite de terça-feira os trabalhos de resgate e retiraram os corpos das oito pessoas que foram presas numa mina de carvão do centro da Colômbia, onde houve duas explosões. Uma fonte da Cruz Vermelha que participou do resgate disse a jornalistas que foram retirados os oito corpos da cova, a cerca de 160 metros de profundidade. A tragédia aconteceu numa mina da pequena localidade de La Capilla, no município de Gámeza, departamento de Boyacá a cerca de 189 quilômetros de Bogotá. Entre as vítimas estão uma mulher de 19 anos e um jovem de 13, assim como o proprietário da mina, Humberto Díaz.