Oito cubanos fogem de avião para a Flórida Um avião de carga com uma criança e sete adultos cubanos a bordo aterrissou nesta segunda-feira no aeroporto internacional de Key West, na Flórida, escoltado por dois caças de combate da Força Aérea dos Estados Unidos, informaram funcionários do serviço de imigração. A aeronave pousou por volta das 13h30 (pelo horário brasileiro de verão), disse Peter Horton, diretor do aeroporto. Os passageiros estão sob custódia do Serviço de Imigração e Naturalização (SIN) dos EUA. Maria Elena García, porta-voz do SIN, informou que agentes estavam interrogando os cubanos para saber se eles pretendem buscar asilo político. Ainda não se sabe a identidade dos cubanos nem de onde eles decolaram. Também não se sabe onde o avião foi interceptado pelos caças da Força Aérea. Funcionários da Guarda Costeira e do departamento de aviação civil não atenderam a telefonemas em busca de esclarecimentos. A polícia de Key West repassava as ligações para o SIN.