Oito familiares são mortos em chacina no Iraque Oito membros da mesma família foram mortos hoje na residência deles, nas proximidades de Bagdá, por um "grupo terrorista". "Um grupo terrorista realizou às 7 horas (hora local) um crime brutal contra uma família no bairro de Al-Wehdah", afirmou o Comando de Operações de Bagdá em comunicado. "Essa gangue matou oito membros da família usando pistolas com silenciadores", disse o texto. "Os criminosos decapitaram alguns deles."