Oito feridos com líquido corrosivo em bonde na Rússia Oito pessoas sofreram queimaduras químicas causadas por uma substância ainda não-identificada que se espalhou no interior de um bonde na capital da Rússia. O incidente havia sido reportado inicialmente como uma explosão, mas agora as autoridades falam num vazamento, ocorrido a partir de um recipiente transportado por uma das vítimas, segundo a agência Interfax. Um policial de plantão disse à Associated Press que a investigação ainda que encontra em andamento. A polícia deteve o homem que carregava o recipiente para interrogatório, segundo a agência ITAR-Tass.