Oito ficam feridos após explosões de gás na Flórida

Segundo John Herrell, do escritório do xerife do condado de Lake, não houve vítimas fatais, apesar das enormes explosões registradas na fábrica de processamento de propano Blue Rhino, na noite de segunda-feira. "A direção disse que todos os que eles sabiam que estariam aqui nesta noite foram localizados", disse ele.

O chefe dos bombeiros, Richard Keith, afirmou que as possíveis causas das explosões foram defeito no funcionamento dos equipamentos ou erro humano e que não há suspeita de sabotagem.

Uma pessoa ferida na explosão estava em estado grave no hospital Health Shands, da Universidade da Flórida, e outras três também estavam em estado grave no Centro Médico Regional de Orlando.

A fábrica Blue Rhino, que fica a noroeste de Orlando, envasa gás propano usado geralmente em churrasqueiras e outros usos.

Herrell disse que um grupo de 24 e 26 pessoas trabalhava no período noturno quando a explosão aconteceu, por volta das 22h30 de segunda-feira.

Imagens da emissora WESH-TV, de Orlando, mostraram focos de incêndio em meio aos caminhões usados para transportar os bujões de gás propano. O fogo ainda provocava nuvens de fumaça horas após a explosão. Segundo informações do jornal Daily Commercial, de Leesburg, a fábrica foi construída em 2004 e empregava pouco menos de 50 pessoas. Fonte: Associated Press.