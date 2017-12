Oito imigrantes morrem dentro de contêiner na Irlanda Oito imigrantes, entre eles duas crianças, foram encontrados mortos hoje no interior de um contêiner que estava no porto irlandês de Rosslare, no sul da Irlanda. Outras cinco pessoas (quatro homens e uma mulher) foram levadas pela polícia a tempo para um hospital. O contêiner havia sido recolhido por um caminhoneiro e transportado até um galpão comercial a vários quilômetros do porto. Até a tarde de hoje, a polícia não tinha a identidade dos imigrantes. Mas, segundo investigadores, o grupo parecia ser proveniente do Leste Europeu. O contêiner teria partido da Itália.