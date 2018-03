Oito líderes europeus assinam apoio aos EUA sobre Iraque Os líderes da Grã-Bretanha, Espanha, Itália, Portugal, Polônia, Hungria, República Tcheca e Dinamarca divulgaram apoio à posição dos EUA em relação ao Iraque, em artigo entitulado "Permancemos Unidos", publicado nesta quinta-feira no ?The Wall Street Journal?. França e Alemanha não foram convidados a assinar o artigo, disse uma porta-voz do primeiro-ministro britânico Tony Blair. Os dois países têm criticado a intenção norte-americana de lançar uma ofensiva militar contra o Iraque. O artigo sugere maior isolamento da França e da Alemanha, dentro da Europa e também no Conselho de Segurança das Nações Unidas. "Nossos governos têm a responsabilidade de enfrentar esta ameaça", diz o artigo. "O Conselho de Segurança irá perder sua credibilidade e a paz mundial irá ser prejudicada. Estamos confiantes de que o Conselho de Segurança assumirá suas responsabilidades", escrevem os líderes. As informações são da agência Dow Jones.