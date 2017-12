Oito membros da Al-Qaeda são mortos no Iraque O Exército iraquiano, apoiado por soldados americanos, matou neste domingo oito supostos membros da organização terrorista Al-Qaeda em uma operação na cidade de Kirkuk, ao norte de Bagdá, segundo a Polícia iraquiana. Durante a operação, outros 11 supostos membros da Al-Qaeda foram detidos, acrescentaram as fontes. Entre os mortos está um suposto líder local da Al-Qaeda no Iraque, identificado como Ali Sakta. Segundo as fontes, a operação, que durou dois dias, foi lançada após informações precisas fornecidas pelos serviços secretos iraquianos e habitantes de Kirkuk. Neste domingo, o comando militar americano assegurou que outros oito terroristas morreram no sábado em uma operação lançada pelas tropas americanas em Ramadi, cerca de 100 quilômetros ao oeste de Bagdá.