Oito militares morrem em ataque contra comboio no sul do Irã Oito militares iranianos morreram e outros três ficaram feridos em um ataque realizado neste sábado por um grupo de homens armados no sudeste do Irã, informou a agência de notícias local "Fars". Segundo a fonte, os atacantes realizaram uma emboscada a um comboio militar na estrada de Bam-Zahedan, na província de Kerman, cerca de 750 quilômetros ao sudeste de Teerã. No ataque, que aconteceu por volta das 20h (13h30 em Brasília), ficaram destruídos dois veículos militares que transportavam os soldados iranianos. Os três militares feridos foram transferidos a um hospital na cidade de Bam, acrescentou a "Fars", sem divulgar mais detalhes. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, o segundo desde a morte, em maio passado, de 12 civis em um atentado similar na estrada de Bam-Kerman. Na ocasião, os assaltantes, aproximadamente 30 homens armados, supostamente islâmicos sunitas, detiveram quatro carros em um falso controle de Polícia e assassinaram seus ocupantes.