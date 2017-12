Oito morrem em acidente de avião na Indonésia Um avião de passageiros da Lion Air se acidentou quando aterrissava na pista de um aeroporto no centro da Indonésia nesta terça-feira. Oito pessoas morreram e 24 ficaram feridas. O avião havia partido de Jacarta, com cerca de 150 pessoas a bordo, feito escala em Surabaya e seguido com destino a Solo, cidade turística que fica a 500 quilômetros da capital. Ao sair da pista, partiu-se em dois e parou em um cemitério que fica próximo ao aeroporto. Autoridades estão procurando sobreviventes e removendo os feridos.