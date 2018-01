Oito morreram e mais 50 ficaram feridos em desabamento no Quênia Nesta segunda-feira um prédio de cinco andares desabou no centro de Nairóbi no momento em que mais de 280 pessoas trabalhavam em seu interior, matando pelo menos 8 trabalhadores e ferindo mais de 50. Dezenas de pessoas cavaram sobre os escombros com suas próprias mãos, enquanto os feridos eram levados em qualquer veículo disponível. Um trabalhado que não quis dar seu nome disse que um inspetor tinha sido avisado, na semana passada, que a estrutura não era segura. "Nós vimos o prédio desabar devagar e então começou a balançar de um lado para o outro. Quando vimos isso nós tentamos fugir, mas não fomos rápidos os suficiente", disse Serengo Wekesa, que estava trabalhando em um prédio vizinho. Milhares de pessoas formaram filas para retirar os escombros rapidamente, enquanto um trator tirava os pedaços de concreto e madeira do local. Centenas de soldados, bombeiros, policiais e a Cruz Vermelha do Kenia correram para prestar auxilio aos feridos, usando pés-de-cabra e cortadores de metal para libertar quem estava preso embaixo dos destroços. Os andares estavam cheios de trabalhadores, enquanto outros faziam modificações para adicionar mais andares.