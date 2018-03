Oito mortos em ações violentas na Caxemira Oito pessoas foram mortas nesta segunda-feira em uma onda de violência separatista na parte da Caxemira controlada pela Índia e na linha fronteiriça que separa as tropas indianas das forças paquistanesas. Os dois exércitos trocaram tiros ao longo da Linha de Controle que divide a disputada província do Himalaia entre as duas rivais potências nucleares. Um civil foi morto no setor de Kupwara, a 110 km ao norte de Srinagar, a capital do estado de Jammu-Caxemira, informou um policial. As outras sete pessoas mortas nesta segunda-feira foram alvo de disparos trocados entre a polícia indiana e milicianos paquistaneses em luta pela independência da Caxemira ou por sua inclusão no Paquistão. No fim de semana, outras oito pessoas morreram na região em episódios similares de violência.