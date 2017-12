Oito mortos em atentado perto de restaurante em Bagdá Pelo menos oito pessoas morreram nesta quarta-feira na explosão de um carro-bomba perto de um restaurante do leste de Bagdá, informaram fontes policiais. O carro com explosivos explodiu, aparentemente, por controle remoto, pouco depois do meio-dia em frente ao restaurante Nasif, e também deixou outras dez pessoas feridas. A explosão causou danos materiais no restaurante e em quatro veículos civis, acrescentaram as fontes.