Oito mortos em combate no Iraque; helicóptero abatido Tropas americanas e do governo iraquiano entraram em combate com rebeldes no norte do Iraque, ao lançar uma operação para eliminar uma suposta célula de radicais islâmicos na cidade de Tal Afar, informam militares dos EUA. Pelo menos oito pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Um helicóptero de observação Kiowa foi atingido por fogo inimigo e forçado a realizar um pouso de emergência em meio ao combate. Muitas das baixas da operação foram causadas por um disparo de morteiro que atingiu um mercado da cidade, segundo as autoridades. Soldados americanos mataram dois rebeldes e capturaram um terceiro. Três homens da Guarda Nacional iraquiana ficaram feridos na luta.