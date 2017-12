Doze pessoas morrem e animais fogem de zoológico após temporal na Geórgia

Atualizado às 14h50

Sobe para 12 o número de pessoas que morreram após fortes enchentes em Tbilisi, capital da Geórgia, e outras 10 estão desaparecidas. As inundações atingiram também o zoológico da capital e destruiu os locais de habitações dos animais, o que levou tigres, leões, hipopótamos, ursos, lobos e outros animais a escaparam do zoológico. As autoridades alertaram os moradores da região a ficarem dentro de casa e saírem apenas em caso de emergência.

Um hipopótamo escapou, mas foi encurralado em uma das principais praças da cidade. Em seguida, foi alvo de uma arma com tranquilizante, disse o zoológico. Alguns outros animais também foram apreendidos, mas ainda não foi divulgado quantos estão soltos.

De acordo com o zoológico, uma das pessoas que morreram por causa das inundações foi o tratador, Guliko Chitadze, que perdeu um braço em um ataque de um tigre no mês passado.

As fortes chuvas e os ventos atingiram Tbilisi durante a noite e danificou dezenas de casas. Fonte: Associated Press

"Os corpos de três pessoas foram encontrados dentro do zoológico. Dois deles eram empregados", declarou Mzia Charachidze, funcionária do parque. Mzia informou também que nem todos os animais foram encontrados. "A maior parte do zoológico foi destruída. É infernal", completou.

As inundações e Tbilisi foram causadas pelas várias horas de chuva que encheram o rio da cidade. Os deslizamentos obrigaram as equipes de busca a trabalharem com helicópteros, já que as estradas de terra estavam intransitáveis.

O presidente Guiorgui Margvelachvili enviou suas condolências às famílias das vítimas. "As perdas humanas que sofremos são insuportáveis", disse, enquanto observava a limpeza da cidade pela televisão.

Essa não é a primeira vez que a cidade sofre com a fúria das chuvas. Em maio de 2012, cinco pessoas morreram em Tbilisi por causa das inundações causadas pelos temporais.