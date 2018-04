Oito pessoas morrem em deslizamento nos EUA

Ainda há pessoas desaparecidas e as autoridades disseram que esse número é "fluido", embora no domingo, antes da descoberta de novas vítimas, havia pelo menos 18 desaparecidos. O deslizamento também deixou vários feridos e cerca de 30 casas destruídas.

O chefe do Distrito 21 do Corpo de Bombeiros do Condado de Snohomish, Travis Hots, disse que por enquanto as buscas se limitaram apenas às áreas consideradas seguras para se deslocar. Mesmo assim, as autoridades afirmaram que alguns dos desaparecidos podem ter conseguido escapar por conta própria.

O deslizamento, descrito por funcionários locais como "uma parede de lama e detritos", deixou uma área de 2,6 quilômetros quadrados coberta por lama, com profundidade de até 18 metros em alguns pontos. Um trecho de 1,6 km da rodovia estadual 530 ficou bloqueado perto da cidade de Oso, 90 km ao norte de Seattle. Vizinhos descreveram o local como uma antiga aldeia de pescadores.

As autoridades acreditam que o deslizamento foi causado pela instabilidade do solo após as recentes chuvas na região. Fonte: Associated Press.