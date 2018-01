Oito pessoas morrem em explosão de bomba no Afeganistão Oito pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em um atentado a bomba perpetrado nesta segunda-feira junto a uma mesquita nas proximidades de Jalalabad, na província oriental de Nangarhar, informou o chefe provincial de Polícia, Abdul Basir Salangi. A bomba foi colocada em um carro onde viajavam cinco policiais que pretendiam atender o serviço da mesquita. O chefe do hospital de Jalalabad confirmou à que oito corpos e 16 feridos chegaram a suas instalações. A explosão aconteceu às 10h30 (3h em Brasília) no povoado de Form Adah, próximo a Jalalabad, junto a uma mesquita que realizava uma cerimônia de homenagem a Younis Khalis, um antigo líder mujahideen da luta afegã contra a invasão soviética na década de 80. A bomba tinha como objetivo atentar contra o governador da província de Nangarhar. No entanto, o político não foi ferido, já que sua delegação deixou o local três minutos antes que acontecesse a explosão. As províncias orientais do Afeganistão são palco da Operação Monte Leão, que tem como objetivo acabar com os santuários do taleban e instalar na região a influência do Governo de Cabul.