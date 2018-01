Oito pessoas morreram em acidente de avião na Índia Oito pessoas morreram e 17 ficaram gravemente feridas na colisão de um avião do Exército indiano em um prédio no estado de Punjab, na Índia. O avião, um Mig-21 de fabricação russa, tinha saído da base aérea de Adampur meia hora antes de se chocar contra o edifício do Banco de Rajastan, na cidade de Jalandhar, para um vôo rotineiro de treinamento. O piloto e o co-piloto ativaram os assentos ejetáveis e sobreviveram ao desastre. Ambos foram levados ao hospital, mas não há informação sobre o estado de saúde deles. Testemunhas disseram que antes de bater no edifício a traseira do avião já estava em chamas. Autoridades indianas vão iniciar uma investigação para apurar os motivos do acidente. Nos últimos dez anos, mais de 100 aviões da Força Aérea indiana deste modelo caíram, causando a morte de 39 pilotos. Na maioria da vezes, os acidentes foram atribuídos a erros humanos e não a problemas técnicos.