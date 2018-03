Oito pessoas são assassinadas no México Homens armados assassinaram hoje a tiros oito pessoas na cidade de Guamúchil, no Estado mexicano de Sinaloa, noroeste do país. Segundo a imprensa local, havia três adolescentes entre os mortos. As vítimas seguiam em quatro automóveis por uma das principais avenidas da cidade. A polícia recolheu mais de 300 cartuchos disparados no lugar do ataque, segundo o site do jornal El Debate. O Estado de Sinaloa é sede de um dos principais cartéis de drogas do México. Na região são freqüentes casos de violência relacionada com o narcotráfico. No sábado, um grupo atacou e matou um policial, no porto de Mazatlán. Em seguida os homens se esconderam em um centro comercial, onde fizeram mais de 40 reféns até negociarem sua fuga com a polícia.