Oito policiais morrem em ataque insurgente no Afeganistão

CABUL - Oito policiais afegãos morreram e três ficaram feridos em um ataque insurgente na conflituosa província de Helmand (sul do Afeganistão), disse nesta segunda-feira, 18, uma fonte oficial, que informou da morte de vários insurgentes.

O fato ocorreu ontem à noite no distrito de Gereshk, quando um grupo de insurgentes atacaram um posto policial, explicou o porta-voz do governador provincial, Dawoud Ahmadi.

Segundo o porta-voz, no confronto morreram "vários" insurgentes. Um porta-voz taleban, Mohammed Yousuf Ahmadi, atribuiu a seus homens a autoria do ataque, no qual, morreram 16 agentes e dois talebans.

No domingo, a polícia informou que dois civis morreram em uma explosão próxima a um posto de controle policial na capital de Kandahar, onde também aconteceu um ataque com mísseis à prisão da cidade, que não causou danos.

Os talebans protagonizam frequentes ataques contra as tropas estrangeiras e afegãs em todo o território, especialmente no cinturão sudeste do país, onde predomina a etnia pashtun.