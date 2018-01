Oito policiais morrem em emboscada no Afeganistão Pelo menos oito policiais e um número indeterminado de talibãs morreram em uma emboscada na província de Kandahar, enquanto dois rebeldes perderam a vida e quatro ficaram feridos em outro incidente ocorrido também no sul do Afeganistão, informou neste domingo uma fonte oficial. Os oito policiais morreram na noite de sábado, 11, quando um grupo de talibãs armou uma emboscada contra seu veículo no distrito de Arghistan, no sul de Kandahar, disse à agência Efe o chefe da Polícia provincial, Esmatullah Alizai. Os insurgentes escaparam do local após uma breve troca de tiros, disse Alizai, que afirmou que ocorreram várias baixas entre os talibãs, embora não tenha precisado o número exato. Enquanto isso, na adjacente província de Zabul, os talibãs atacaram no sábado outra patrulha policial na estrada que liga Cabul a Kandahar, informou à Efe o porta-voz do Governo provincial, Gholab Shah Alikhail. Alikhail disse que no enfrentamento morreram dois talibãs e outros quatro ficaram feridos, um dos quais foi detido pela Polícia. Os ataques ocorrem cinco dias após a implementação por parte das forças ocidentais da operação "Aquiles", na província sulina de Helmand, para ocupar as posições dos talibãs e facilitar a reconstrução da zona. Este ano morreram cerca de 400 pessoas por causa da violência que atinge o país.