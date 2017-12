Oito são assassinados em complexo turístico na Argélia Um grupo armado invadiu um complexo turístico nas proximidades de Argel e matou oito hóspedes, disseram hoje jornalistas. O ataque, ocorrido na noite de terça-feira, foi o segundo a um complexo turístico do Mediterrâneo em três dias. Não há notícias de que estrangeiros estejam entre as vítimas. O grupo entrou num restaurante de um resort turístico na cidade litorânea de Zeralda, 40 km a oeste da capital, e abriu fogo com fuzis, matando oito pessoas e ferindo muitas outras, segundo jornalistas do diário Le Soir D´Algerie. O grupo fugiu antes da chegada de forças de segurança, disseram os jornalistas, que viajaram ao local e entrevistaram testemunhas. Ataques armados são normalmente atribuídos a insurgentes islâmicos que tentam derrubar o governo argeliano apoiado pelos militares. Mais de 100.000 pessoas já foram mortas desde que a insurgência teve início em janeiro de 1992, quando o Exército cancelou eleições legislativas que provavelmente dariam a vitória a um partido fundamentalista islâmico.