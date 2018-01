Oito soldados da ONU morrem em combate no Congo Pelo menos oito soldados da ONU morreram nesta segunda-feira e outros 14 ficaram feridos em um combate registrado no nordeste da República Democrática do Congo, informaram fontes oficiais. O choque aconteceu no parque nacional de Garamba, perto da fronteira com Uganda e Sudão. Suspeita-se que os atacantes eram rebeldes do Exército de Resistência do Senhor (LRA), que opera no norte de Uganda.