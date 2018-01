Oito soldados paquistaneses são executados por milicianos Os corpos de oito soldados paquistaneses foram encontrados com as mãos atadas às costas numa região tribal no noroeste do Paquistão, vítimas, segundo militares, de milicianos que os haviam feito reféns. Os soldados viajavam num comboio que foi emboscado em 22 de março, perto de Sarwakai, uma aldeia situada 50 km a leste de Wana, a principal cidade da Província do Waziristão do Sul, onde o Exército realiza há duas semanas uma caçada a supostos fugitivos da Al-Qaeda. O major-general Shaukat Sultan, porta-voz do Exército, disse que os corpos dos soldados foram encontradas por uma moradora da região. Os cadáveres tinham marcas de disparos desferidos "a queima-roupa". "Foi um assassinato a sangue frio", frisou Sultan, advertindo que a resposta do Exército será "firme e calculada".