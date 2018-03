Oito soldados são mortos em mina na Colômbia O Exército da Colômbia informou que oito soldados foram mortos em um campo minado no sudoeste do país. A entidade culpou rebeldes de esquerda da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pelo incidente. Uma porta-voz do Exército informou que as mortes ocorreram na província de Nariño, onde os rebeldes das Farc são bastante ativos. Há também nessa província muitas áreas de cultivos de coca. Segundo a porta-voz, as mortes ocorreram na cidade de Barbacoas. As minas são responsáveis por quase a metade das mortes de militares em conflitos na Colômbia. Essas minas mataram 70 soldados e 23 civis neste ano, até o fim de agosto.