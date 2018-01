Oito sul-coreanos estão desaparecidos na Antártica Um grupo de oito pesquisadores sul-coreanos está desaparecido na Antártica. Três deles desapareceram no sábado quando retornavam à sua base em um barco inflável, em meio a uma situação climática adversa, informou uma fonte do Ministério de Assuntos Marítimos e Pesqueiros da Coréia do Sul. Outro grupo de cinco pessoas foi em busca dos desaparecidos e também acabou não voltando. Os pesquisadores estavam baseados na ilha de Rey Jorge.