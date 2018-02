Oito supostos talibãs morrem no Afeganistão

Pelo menos oito supostos talibãs morreram em duas ofensivas lançadas pelo Exército afegão e as tropas da Otan desdobradas no Afeganistão, nas províncias orientais de Jost e Pakty. Na primeira operação, cinco insurgentes perderam a vida no sábado e outros três ficaram feridos no distrito de Zurmat, em Paktya, segundo o chefe desse distrito, Niaz Mohammad Khalil. A ofensiva deixou outros quatro suspeitos detidos, acrescentou a fonte. Outros três insurgentes morreram e quatro mais foram detidos por uma força conjunta dos Exércitos do Afeganistão e da Aliança Atlântica na província vizinha de Jost, disse um porta-voz militar, o coronel Mohammad Gül.