Oito turistas estrangeiros foram seqüestrados na Colômbia Oito turistas estrangeiros - quatro israelenses, dois britânicos, um alemão e um espanhol - foram seqüestrados por supostos guerrilheiros em uma região montanhosa no norte da Colômbia, informou a polícia. Os oito teriam sido capturados na noite de sexta-feira numa área arqueológica na montanha de Sierra Nevada, cerca de 750 quilômetros ao norte da capital Bogotá, disse um alto funcionário do governo que pediu anonimato. Acredita-se que os seqüestradores façam parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que lutam há cerca de 40 anos contra os governos colombianos. O Exército procura na região de Sierra Nevada alguma pista dos turistas. A Colômbia é o país com o maior número de seqüestros no mundo. Ano passado, foram cerca de 3 mil.