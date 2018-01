Oklahoma aprova lei de castração química A Assembléia Legislativa do Estado americano de Oklahoma aprovou ontem um projeto de lei que autoriza a castração química de condenados por delitos sexuais graves. No processo de castração química são utilizadas drogas para reduzir a quantidade do hormônio testosterona em pessoas do sexo masculino. A medida permite que os juízes ordenem a castração química de pessoas sentenciadas por violações de primeiro e segundo graus ou por relações sexuais homossexuais forçadas. Os reincidentes poderão ser castrados cirurgicamente, de acordo com a nova legislação, que deverá agora receber a aprovação final do governador Frank Keating. O autor do projeto, senador Frank Shurden, tenta aprová-lo desde o início da década de 70. Segundo ele, a castração ajudou a reduzir a reincidência de delinqüentes sexuais na Europa.