Oleoduto da Chevron é atacado na Nigéria Um oleoduto operado pela Chevron na Nigéria foi atacado na sexta-feira por um grupo armado não identificado, na conturbada região sul do país, de acordo com fontes do governo e de segurança. O ataque ocorreu a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Warri, uma das principais cidades do Estado de Delta, situado no delta do rio Níger.