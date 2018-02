Em um comunicado, os militantes do chamado "Conselho Revolucionário Conjunto" (JRC, na sigla em inglês) disseram ter interrompido as operações de um oleoduto da Shell "na zona pantanosa de Obunoma".

A Shell ainda não se manifestou sobre o comunicado.

Segundo o grupo, o ataque ocorreu na região petrolífera do Delta do Níger. As informações são da Dow Jones.