Oleoduto é sabotado no norte do Iraque Sabotadores explodiram um oleoduto nacional no norte do Iraque, nesta terça-feira. Na detonação, colunas de fumaça tomaram conta do céu e técnicos foram deslocados para conter as chamas. Os bombeiros tiveram de lutar bastante para controlar o fogo, disse um dos funcionários da empresa Northern Oil Co., que pediu para não ser identificado. O oleoduto transporta crudo desde as redondezas da cidade de Kirkuk a até uma refinaria em Beiji, a 250 quilômetros a norte de Badgá. Segundo funcionários da companhia afetada, não haverá prejuízo nas importações.