Oleoduto explode e mata 100 na Nigéria Pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um oleoduto explodiu na tarde de ontem em Ijegun, que fica na periferia de Lagos, a maior cidade da Nigéria. O acidente ocorreu quando uma escavadeira que trabalhava na ampliação de uma estrada chocou-se contra o duto subterrâneo. Casas e escolas foram atingidas pelo fogo e por isso há dezenas de crianças entre as vítimas - muitas foram pisoteadas. "Era como se o inferno estivesse caindo na nossa cabeça. Todos corriam em direções opostas", disse John Egbowon, morador de Ijegun. A Nigéria é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo e é comum ver dutos atravessando áreas residenciais, tanto em Lagos como na região do Delta do Níger, onde está concentrada a produção. Desde 2000, mais de 1.200 pessoas morreram na explosão desses dutos, que é provocada tanto por perfurações acidentais ou após moradores tentarem roubar petróleo. Em dezembro, uma explosão em Lagos deixou 40 mortos.