Oleoduto explode no México e deixa ao menos 6 feridos As autoridades mexicanas afirmaram que um oleoduto explodiu na região central do país, lançando fogo e fumaça no ar. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A petrolífera estatal Pemex afirmou que a explosão e o incêndio em um oleoduto no campo de Tonanitla foram provavelmente causados por uma ligação elétrica clandestina.