Oleoduto Iraque-Turquia sofre sabotagem e está em chamas O oleoduto Iraque-Turquia foi sabotado nas proximidades da cidade iraquiana de Mosul, disse uma fonte do terminal petrolífero do porto de Ceyhan à Dow Jones. Essa fonte disse que houve uma explosão, provavelmente provocada por explosivos, e a parte atingida do oleoduto está em chamas. O bombeamento de petróleo para o terminal de Ceyhan, na costa do Mediterrâneo, ponto final do oleoduto, está interrompido. Essa fonte disse que o oleoduto precisa de reparos, que poderão levar de "um a dois dias". Não há mais detalhes disponíveis sobre o incidente. Depois da guerra movida pelos EUA, o Iraque havia retomado o bombeamento de petróleo para Ceyhan pela primeira vez na quarta-feira.