Oleoduto iraquiano do Golfo Pérsico se rompe e incendeia O principal oleduto que liga os campos iraquianos de petróleo ao Golfo Pérsico rompeu-se, derramando grande quantidade de petróleo e incendiando-se, disseram autoridades locais nesta quarta-feira. O rompimento do oleoduto ocorreu no fim da noite de ontem. Acredita-se que o motivo do incidente seja a manutenção precária de sua estrutura, disse Abed Ali Fhadil, prefeito da cidade iraquiana de Faw, perto de onde ocorreu o rompimento. A Associated Press News Television exibiu imagens do petróleo derramado e grande colunas de fumaça negra subindo para o céu. Testemunhas disseram que o derramamento atingiu uma área de quatro quilômetros no deserto. O local do incidente fica cerca de 90 quilômetros ao sul de Basra.