Oleoduto no centro do Iraque é danificado por explosão Um oleoduto localizado na região central do Iraque foi danificado por uma explosão provocada por rebeldes nesta madrugada e está fechado para reparos, informou um porta-voz das forças de segurança lideradas pela Polônia. Cerca de 10 pessoas estiveram envolvidas na sabotagem. Já as exportações de petróleo pelo sul do Iraque são conduzidas normalmente nesta quarta-feira, com cerca de 1,6 milhão a 1,7 milhão de petróleo bombeados ao dia, disse uma autoridade da indústria na região.