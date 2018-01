Oleodutos são novamente atacados no Iraque Sabotadores atacaram um importante oleoduto no sul do Iraque, provocando a formação de enormes poças de petróleo nos dois lados da tubulação, informou a polícia nesta quinta-feira. O atentado ocorreu no distrito de Al-Askari, a 20 km de Basra. Os oleodutos desembocam nos terminais de exportação marítima, mas ainda não se sabe se o embarque de petróleo foi prejudicado. O incidente ocorre pouco menos de uma semana após a redução pela metade da exportação petrolífera do Iraque, motivada por estragos causados nas principais tubulações do país. O sistema foi reparado no último dia 7. Até então, durante cinco dias, as exportações foram de apenas 960 mil barris diários. Normalmente, o Iraque exporta entre 1,7 e 1,8 milhão de barris/dia.