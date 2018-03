Oligarca russo próximo a Berezovski é encontrado morto no Reino Unido

LONDRES - Um oligarca russo exilado no Reino Unido e próximo do magnata Boris Berezovski foi encontrado morto em casa nesta terça-feira, 12, informou o diário The Guardian. Nikolai Glushkov foi encontrado por parentes na noite de segunda-feira e a causa da morte ainda não foi esclarecida.

Em 2011, ele depôs num caso a favor de Berezovski contra outro oligarca, Roman Abramovich, que mantém laços com o Kremlin. Berezovski morreu em 2013.

Glushkov trabalhou com Berezovski depois do colapso da União Soviética, nos anos 90, na companhia aérea Aeroflot e na empresa de carros LogoVAZ. Quando o magnata rompeu com o presidente Vladimir Putin Glushkov foi indiciado por lavagem de dinheiro e fraude. Passou cinco anos na cadeia e foi libertado em 2004.

Nos anos seguitnes, Gluishkov requisitou asilo político no Reino Unido. No julgamento do processo de Berezvoski contra Abramovich, o primeiro saiu derrotado. Nos anos seguintes, Berezvoski retirou-se da vida pública. A polícia tratou sua morte como suicídio.

Já a morte de Gluishkov ocorre dias depois do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, um agente duplo condenado na Rússia por passar informações privilegiadas para o Reino Unido.