Oliver Stone quer 'revelar' Putin a americanos 

Após fazer filmes e documentários com visões positivas sobre personagens como o ditador cubano Fidel Castro e espião Edward Snowden, o cineasta americano Oliver Stone dedica-se a divulgar o resultado de 12 entrevistas com o presidente russo, Vladimir Putin, pivô de uma crise no governo de Donald Trump.

Famoso por fazer filmes sobre temas políticos atuais, Stone declarou que ficou surpreendido com Putin. “Ele é o verdadeiro filho da Rússia. Posso dizer que me maravilho com seu hábito de disciplina, sua capacidade de realizar seu trabalho durante 16 anos, com sua tenacidade e com seu modo de trabalhar”, disse o diretor nova-iorquino ao New York Times, sem esconder o fascínio que o líder russo tem sobre ele.

O canal americano Showtime começou a exibir ontem e mostrará até quinta-feira as quatro horas de entrevistas. Em certo trecho, Stone elogia: “Você é um excelente gerente empresarial. A Rússia é a sua empresa”.

Nos dois primeiros capítulos, Putin não faz revelações e reitera suas posições sobre as acusações de ingerência na campanha presidencial americana. Também observa que, “particularmente nos últimos tempos, o governo americano considera a Rússia como um rival”. O diretor de 70 anos encontrou Putin entre julho de 2015 e fevereiro de 2017. / AFP