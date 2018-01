Hollande ouviu explosões antes de tomar conhecimento do ataque ao Bataclan

PARIS - O presidente francês, François Hollande, assistia na sexta-feira à noite ao amistoso de futebol entre França e Alemanha (2-0) no Stade de France quando ouviu uma primeira explosão e depois outra, antes de tomar conhecimento do ataque à casa de espetáculos Bataclan.

"François Hollande estava no Stade de France. Era entre 21H00 (18H00 de Brasília) e 21H15 (18H15 de Brasília), quando ouviu uma primeira explosão e depois outra. Em seguida foi informado que as explosões não eram acidentais", informaram fontes próximas à equipe presidencial.

O chefe de Estado seguiu para o centro de segurança do estádio, para onde se deslocou rapidamente o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, para fazer uma primeira avaliação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Mas ainda não sabiam de muitas coisas", disse uma fonte.

"Decidiram sair do estádio quando souberam que outro ataque estava acontecendo perto do Bataclan. Levando em consideração o que acontecia, seu local deveria ser então o ministério do Interior, na célula interministerial de crise".

"O primeiro-ministro francês (Manuel Valls) os encontrou rapidamente no local. Com todas as forças de segurança, fizeram um primeiro balanço do ocorrido, sabendo que as operações continuavam", afirmou a fonte.

Pouco depois, o chefe de Estado francês, o primeiro-ministro e o ministro do Interior decidiram organizar um conselho de ministros excepcional pouco antes da meia-noite e um discurso do presidente seria exibido na TV. Na reunião, que durou 45 minutos, Hollande citou o "espanto", a "necessidade de união" e a "vontade de reagir" aos ataques.

Os ministros presentes, em particular Marisol Touraine (Saúde) e Christiane Taubira (Justiça), apresentaram balanços de suas áreas.

François Hollande, acompanhado de Taubira, Valls e Cazeneuve, se deslocou em seguida para a casa de espetáculos Bataclan. O comandante dos bombeiros inforrmou sobre as ações em um café próximo, antes da chegada da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e do presidente da Assembleia francesa, Claude Bartolone.

"Depois caminharam até o Bataclan, mas pararam a alguns metros porque não era possível entrar no local. Ainda aconteciam operações de retirada e investigações", anunciou a equipe presidencial. No local se encontraram com o procurador da República, François Molins.

Ao retornar ao ministério do Interior, François Hollande seguiu para a célula de crise com o primeiro-ministro, a ministra da Justiça e o ministro do Interior, que avaliaram a situação até quase 3H30 (0H30 de Brasília), antes de um conselho de Defesa na manhã deste sábado.

Pelo menos 128 pessoas morreram na sexta-feira à noite e mais de 200 ficaram feridas em vários ataques terroristas sem precedentes, com a realização pela primeira vez na França de ataques suicidas. / AFP