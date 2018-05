Ollanta Humala sai na frente para 2º turno no Peru

O resultado do segundo boletim contrariava as pesquisas de boca de urna de todos os institutos peruanos e as cifras da contagem paralela - com base em votos reais e critérios estatísticos de amostragem. Os números foram muito distintos, por exemplo, da apuração paralela do Instituto Ipsos, que deu a Humala 31,8%; a Keiko Fujimori, 22,8%; e a Kuczynski, 19,6%. As pesquisas de boca de urna do Ipsos e das empresas Datum e Apoyo também traziam Humala na frente - com mais de 30% dos votos - e Keiko em segundo lugar, com entre 3 e 5 pontos porcentuais na frente de Kuczynski.

"Esperemos o resultado final com serenidade", disse o candidato governista, pouco depois da divulgação do boletim oficial. "Tenho certeza de que ele será positivo." "Estávamos mortos e, de repente, ressuscitamos", ironizou, referindo-se aos resultados dos institutos de pesquisa.

Os dois primeiros colocados na votação de ontem se enfrentarão no segundo turno marcado para 5 de junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.